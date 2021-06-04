الصفحة الاقتصادية

ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق العراقية


اسعار صرف الدولار والعملات العالمية الأجنبية والمعادن الثمينة في الاسواق العراقية لليوم الجمعة.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 150,000

سعر شراء الدولار ⬅️ 149,000

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 42,10500 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 121,69 دولار

100 باوند ⬅️ 141,91 دولار

100 دولار ⬅️ 866,46 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1887,10 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 72,12 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 69,73 دولار

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الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
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