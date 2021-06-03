الصفحة الاقتصادية

الليرة التركية في أدنى مستوياتها منذ 3 أشهر أمام الدولار


سجلت الليرة التركية أدنى مستوياتها على الإطلاق بواقع 8.7 للدولار، بعد بيانات الوظائف الأمريكية التي سرعت وتيرة تراجع مستمر لليرة منذ ثلاثة أشهر.

وفي الساعة 17,19 بتوقيت غرينتش بلغ سعر الليرة العملة الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة هذا العام 8.705، وهو سعر إغلاق قياسي منخفض.

كما تسارعت خسائر العملة البالغة واحدا بالمئة عندما قفز الدولار وعوائد السندات الأمريكية إثر بيانات أقوى من المتوقع.

وهوت العملة 17 بالمئة منذ منتصف مارس عندما أقال الرئيس رجب طيب أردوغان، المنتقد الدائم لأسعار الفائدة المرتفعة، مديرا للبنك المركزي كان يميل للتشديد النقدي ويحظى بالتقدير.

وسعى محافظ البنك المركزي الحالي شهاب قوجي أوغلو، في اتصال هاتفي إلى طمأنة كبار المستثمرين الأجانب بأن المخاوف من خفض أسعار الفائدة مبكرا لا مبرر لها.

لكن عددا ممن حضروا المكالمة أبلغوا "رويترز" عدم اقتناعهم، خاصة في ضوء تصريحات أردوغان الذي يرى كثيرون أنه هو من يحدد أسعار الفائدة قبل يوم بأن تيسير السياسة النقدية ينبغي أن يبدأ في غضون الشهرين القادمين.

وأقال الرئيس على نحو مفاجئ ثلاثة محافظين للبنك المركزي خلال عامين، مما أثر سلبا على سمعة المؤسسة وعرّض البلد لخطر أزمة مالية، بحسب وصف مشاركين في الاتصال.

وقال إريك مايرسون، الاقتصادي لدى هاندلسبنكن في ستوكهلوم، والذي حضر المكالمة، "أعتقد أن قوجي أوغلو في زيارة سياحية إلى البنك المركزي ولذا فإن ما يقوله وما لا يقوله لا يهم كثيرا.

وتابع "عندما يقول أردوغان إن أسعار الفائدة ستنخفض في يوليو أو أغسطس، فمن المرجح أن هذا هو ما سيحدث".

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