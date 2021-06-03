فيما الفقراء يزدادون فقرا..النفط  العراقي المصدر يرتفع سعرا وكمية!

ياسر الربيعي ||

كشف البنك الدولي أنَّ نحو 5 ملايين عراقي مهددون بالفقر جرَّاء جائحة كورونا وانخفاض سعر برميل النفط، يضافون إلى العدد السابق 9 ملايين من فقراء العراق ليصبح عددهم نحو 14 مليون شخص وفيما أكد عزمه تقديم الدعم للعراق لشراء لقاحات إضافية ضد كورونا، أشار الى وجود محفظة بقيمة 1.8 مليار دولار لدعم قطاعات متعددة في العراق. وقال وائل منصور اقتصادي أول للبنك الدولي، في مقابلة إن “البنك الدولي لا علاقة له بشأن تحديد سعر الصرف في أيٍّ من البلدان التي يتعامل معها.

لجنة الخدمات النيابية حذرت من ارتفاع نسبة الفقر في العراق الى 70% بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وغياب الحلول المعيشية البديلة للشرائح الفقيرة والمتوسطة.

وقالت عضو اللجنة منار عبد المطلب الشديدي إن بقاء سعر صرف الدولار سيزيد من حالات الفقر لعدم توفيرمفردات البطاقة التموينية وترك الاسواق المحلية بيد التجار والمتلاعبين”، معتبرة أضرار ارتفاع سعر الدولار “استهدافا لقوت الشعب”.

وأكد الخبير المالي سامي سلمان, أن الوضع الاقتصادي الذي يعيشه العراق والدور السلبي للحكومة قد أثر سلباً على مخصصات معالجة الفقر، ورغم زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية , إلا أنها ما زالت ضعيفة جدا جراء ارتفاع الاسعار نتيجة سياسة الحكومة الاقتصادية العرجاء التي تمثلت برفع أسعار صرف الدولار , ما أثر سلبا في الوضع المعيشي , فضلا عن جائحة كورونا التي أسهمت برفع معدلات الفقر وسط غياب المعالجات الحقيقية من قبل الحكومة.

من جهته أكد المختص بالشأن الاقتصادي جاسم العكيلي إن تبريرات الحكومة برفع قيمة الدولار بسبب مطالب البنك الدولي هي باطلة , حيث أكد الاخير أن تسعيرة الدولار شأن عراقي , وعلى الحكومة العراقية أن تعمل بجد لتخفيف معاناة العراقيين , لكن المعيب أن ارتفاع واردات العراق المالية من بيع النفط لم تسهم في الحد من الفقر , بل إن معظم سياسات الحد من الفقر الحكومية فشلت بسبب إصرار الحكومة على الاقتراض المستمر ,رغم ارتفاع أسعار النفط , ولا أحد يعلم أين تذهب تلك الأموال في ظل موازنة غير واضحة المعالم.

· النفط تحصي ايرادات وصادرات النفط الخام لشهر ايار

أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، الايرادات المتحققة لشهر ايار الماضي بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وقالت الوزارة في بيان ،إن " كمية الصادرات بلغت من النفط الخام (89) مليونا (881) الفا و( 268 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (5) مليار و(882) مليون و (356 ) الف دولار.

واضافت ان" مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (86) مليون و(820) الف و (355) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليونا و( 060) الفا و(913) برميلا".

وتابعت الوزارة ان" معدل الكميات اليومية بلغت (2) مليون و(899) الف برميل في اليوم، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 65.459 ) دولارا".

يذكر ان" الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري".

· النفط يواصل مكاسبه بفضل خطة أوبك+ وتوقعات الطلب.. برنت الى 71.18 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بعدما اتفقت أوبك وحلفاؤها على الالتزام بعودة حذرة لإمدادات النفط للسوق في يونيو ويوليو ، مع توقعات بتعاف قوي للطلب في الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا بما يعادل 0.27 % إلى حوالي 68 دولار خلال الجلسة، مواصلا المكاسب بعد زيادة 2.1 % في اليوم التالي لعطلة في الولايات المتحدة كانت يوم الاثنين.

وسجلت الأسعار أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

كما صعدت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.31 % إلى أكثر من 71.18 دولار للبرميل، مما يضيف إلى ارتفاع 1.3% خلال الليل حين سجل أعلى مستوى منذ الثامن مارس.

واتفقت أوبك+ الثلاثاء على الإبقاء على الخطة الحالية للتخفيف التدريجي للقيود على إنتاج النفط حتى نهاية يوليو.

ودعمت تصريحات وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان عقب الاجتماع السوق، إذ قال إنه يلحظ تعافيا قويا للطلب في الولايات المتحدة والصين، وأن وتيرة حملة التطعيمات من شأنها فقط أن تقود إلى مزيد من التوازن في سوق النفط العالمية.

· عالميًا.. الدولار يرتفع والذهب يتراجع

بلغ الدولار أعلى مستوياته في 7 أسابيع مقابل الين وارتفع أمام العملات الرئيسية الأخرى، فيما تراجع الذهب بفعل هذا الارتفاع للدولار وعوائد السندات قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية.

ووفق وكالة (رويترز) فبالنسبة إلى ارتفاع الدولار، يستعد المتعاملون لما يُتوقع أن يكون رقم تضخم قويا في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، في حين واصل اليوان الصيني مكاسبه ليتجه لتسجيل أفضل أداء شهري له منذ نوفمبر الماضي.

كذلك يبدو الجنيه الإسترليني في طريقه هو الآخر لتسجيل أفضل أداء شهري له مقابل الدولار هذا العام، وببلوغه 1.4192 دولار، اقترب من قمة 3 أشهر بدعم من توقعات صناع السياسات احتمال رفع أسعار الفائدة العام المقبل.

وكان ارتفاع الجنيه الإسترليني 2.7 بالمئة خلال الشهر مدفوعا أيضا بسرعة حملة التطعيم البريطانية، وخلال مايو، كان الجنيه الإسترليني الأفضل أداء مقابل الدولار من بين العملات العشر الأكثر تداولا.