اقتصادي: مبررات الحكومة بشأن رفع اسعار صرف الدولار واهية

أعتبر الخبير الاقتصادي يونس الكعبي، الاربعاء، المبررات الحكومية بشأن رفع سعر صرف الدولار ” واهية”.

وقال الكعبي في تصريح صحفي أن “مزاد العملة لم يتناقص في مبيعاته ولا الطبقة الفقيرة تحسنت اوضاعها المعيشية والاهم من ذلك ترك شريحة مهمة من المجتمع تحت وطأة الفقر وهم طبقة الموظفين والمتقاعدين“.

وأضاف أن” تراجع دخل الموظفين والمتقاعدين الشهري نتيجة تغير سعر الصرف من جهة ومن جهة اخرى ارتفاع اسعار البضائع والادوية والسلع الاساسية في الاسواق المحلية“

واشار الى ان ”بيانات وزارة التخطيط تشير الى ارتفاع نسبة الفقر في العراق من 25‎%‎ الى 28‎%‎ وهذا اكبر مؤشر على فشل السياسة المالية والنقدية في العراق“.