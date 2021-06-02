الدولار يلامس 1500 دينار.. قائمة اسعار الصرف في العراق

اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية العالمية والمعادن الثمينة في الاسواق العراقية.
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 149,750
سعر شراء الدولار ⬅️ 149,000
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,220,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 121,91 دولار
100 باوند ⬅️ 141,36 دولار
100 دولار ⬅️ 862,22 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1899,36 $
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