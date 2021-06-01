الصفحة الاقتصادية

التقاعد تكشف آلية صرف مكافآت نهاية الخدمة خلال العام الحالي


أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الثلاثاء، أنها ستصرف مكافآت نهاية الخدمة للمحالين إلى التقاعد في العام الحالي 2021، على خمس وجبات.

وقال وكيل رئيس هيئة التقاعد حسام عبد الستار في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "مكافأة نهاية الخدمة التي هي قيمة الراتب الاخير للموظف لمدة سنة تمول من الخزينة العامة، وليس من صندوق التقاعد، وعند عدم إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 التزمنا بصرف 112 من تخصيصات موازنة 2019، ولأن عام 2020 شهد إحالة ثلاثة مواليد الى التقاعد، وهكذا حصل شيء من العجز، فقمنا بجدولة المكافآت وانتهى تسليم مكافآت الخدمة لكل المتقاعدين المحالين في عام 2020".

وأضاف عبد الستار، "الان لدينا خمس وجبات للمحالين في العام الحالي 2021 وجدولنا الأموال وكل القيود مدققة الكترونياً، وسيتم صرف الوجبة الأولى في الأشهر المقبلة"، منوهاً بأن "مكافآت نهاية الخدمة حق مضمون ومكتسب، لكن قلة التخصيصات بسبب الأزمة المالية في البلاد أخرت بعض الصرف".

وأشار إلى أن "قانون رقم 2 لسنة 2020 أضاف لنا مكافأة نهاية الخدمة للشهداء والجرحى والعسكريين وقوى الأمن الداخلي والحشد الشعبي، هذه ايضا تصرف على وجبات وتم صرف وجبة لجرحى وشهداء الداخلية والدفاع والحشد الشعبي، ومع الراتب المقبل ستصرف الوجبة التي وردتنا من دائرة التقاعد العسكري ووزارة الداخلية والحشد الشعبي مع راتب وجبة حزيران بالإضافة الى صرف الاجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش العراقي السابق".

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التقاعد تكشف آلية صرف مكافآت نهاية الخدمة خلال العام الحالي
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