النفط تحصي ايرادات وصادرات النفط الخام لشهر ايار

أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، الايرادات المتحققة لشهر ايار الماضي بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وقالت الوزارة في بيان إن " كمية الصادرات بلغت من النفط الخام (89) مليونا (881) الفا و( 268 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (5) مليار و(882) مليون و (356 ) الف دولار.

واضافت ان" مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (86) مليون و(820) الف و (355) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليونا و( 060) الفا و( 913 ) برميلا".

وتابعت الوزارة ان" معدل الكميات اليومية بلغت (2) مليون و(899) الف برميل في اليوم، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 65.459 ) دولارا".

يذكر ان" الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري".