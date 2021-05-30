الصفحة الاقتصادية

بطاقة (10000) طن.. العتبة الحسينية تعلن المباشرة بالتشغيل التجريبي لمعمل الاعلاف الحيوانية دعما للاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة


أعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن انجاز مشروع معمل الاعلاف الحيوانية وتشغيله بشكل تجريبي في محافظة كربلاء المقدسة وذلك دعما للاقتصاد الوطني.

وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي ان المعمل تم انجازه بنسبة (100%) وتم تشغيله بشكل تجريبي خلال الشهر الماضي، وذلك من خلال استخدام (50) طنا من المواد الاولية، ونجح المعمل بالإنتاج".

واضاف البيان ان المعمل تم استيراده من المانيا، بالإضافة الى بعض الاجزاء التكميلية تم استيرادها من تركيا، وأن المعمل يعمل اوتوماتيكيا بنسبة كبيرة

مشيرا الى ان مساحة المشروع الكلية تبلغ اكثر من (30) دونما، أما المساحة الفعلية المستخدمة هي (15) دونما"، مبينا أن "هذه المساحة تضم المعمل وقاعات خاصة لخزن المواد الاولية، ومخزن للمواد المنتجة"

موضحا ان الطاقة الاستيعابية للمشروع تبلغ (10000) طن، وبطاقة انتاجية (10) طن في الساعة، ويمكن أن تتضاعف لتصل (20) طنا في الساعة

مؤكدا ان الهدف من المشروع خدمة الاقتصاد العراقي، وتقويض الاستيراد، وتشغيل الايدي العاملة

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