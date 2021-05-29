اسعار العملات العالمية الأجنبية والمعادن الثمينة في العراق

اسعار العملات العالمية الأجنبية والمعادن الثمينة لليوم السبت.
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سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 149,750
سعر شراء الدولار ⬅️ 148,750
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,223,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 121,91 دولار
100 باوند ⬅️ 141,91 دولار
100 دولار ⬅️ 856,26 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1903,95 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 68,78 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 66,64 دولار
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