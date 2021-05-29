الصفحة الاقتصادية

اسعار العملات العالمية الأجنبية والمعادن الثمينة في العراق


اسعار العملات العالمية الأجنبية والمعادن الثمينة لليوم السبت.

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سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 149,750

سعر شراء الدولار ⬅️ 148,750

 

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2,223,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 121,91 دولار

100 باوند ⬅️ 141,91 دولار

100 دولار ⬅️ 856,26 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1903,95 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 68,78 دولار

 

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 66,64 دولار

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