وزارة النفط تعلن حجم صادرات الخام وإيراداتها لشهر نيسان

أعلنت وزارة النفط، الخميس (27 أيار 2021)، حجم الصادرات العراقية من الخام وإيراداتها لشهر نيسان الماضي.

وقالت الوزارة في بيان انها "اعلنت عن حصيلة الأيردات المتحققة لشهر نيسان الماضي، حيث بلغت الأيردات ( 5 ) مليارات و( 549 ) مليوناً و (517) الف دولار".

واضافت البيان ان "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت ( 88) مليوناً (398) الفاً و(319) برميلاً"،فيما لفتت ألى ان "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (62.779) دولاراً".