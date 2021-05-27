ارتفاع اسعار الدولار الى اعلى مستوياتها في بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، الى اعلى مستوياتها في البورصة الرئيسية في بغداد ومحال الصيرفة.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية في بغداد 149.500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الاربعاء 149150 ديناراً .

فيما ارتفعت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغت 150.000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149.000 دينار لكل 100 دولار امريكي.