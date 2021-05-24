ارتفاع اسعار النفط وسط ترقب للنووي الايراني

صعدت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، فيما تترقب الأسواق استئناف مباحثات الاتفاق النووي الإيراني، مع واشنطن، خلال وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وفي حال ظهور مؤشرات على تقدم مباحثات الجانبين، من المنتظر أن تتحول الأسعار هبوطا، كون طهران منتجا رئيسا للنفط الخام عالميا، ويرتقب أن تستأنف الضخ في الأسواق العالمية، حال عودة واشنطن للاتفاق النووي.

وبحلول الساعة (06:26 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.85 بالمئة أو 56 سنتا إلى 66.92 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط، تسليم يوليو، بنسبة 0.83 بالمئة أو 53 سنتا إلى 64.11 دولارا للبرميل.

وقبل “العقوبات”، كانت إيران ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة “أوبك” بعد كل من السعودية والعراق، بمتوسط إنتاج يومي 3.85 ملايين برميل، تراجعت لاحقا إلى متوسط مليوني برميل، بحسب وكالة الاناضول.

كذلك، تأثرت الأسعار صعودا بشكل ثانوي مع تباطؤ وتيرة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، من متوسط 400 ألف إصابة يوميا إلى 222.3 ألفا في الساعات الـ 24 الماضية.