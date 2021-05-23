ارتفاع الدين العام بالأردن 0.8% في أول شهرين من 2021

ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن في أول شهرين من العام الحالي 0.8 بالمئة إلى 26.7 مليار دينار (37.6 مليار دولار)، مقارنة مع 26.49 مليار نهاية 2020.

وأظهرت الإحصاءات المنشورة بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية، اليوم الأحد أن الدين الداخلي للأردن في نهاية فبراير بلغ 13.6 مليار دينار، والخارجي نحو 13.06 مليار.

ويعادل الدين العام الأردني 85.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وكانت وزارة المالية غيرت منهجيتها في حساب الدين العام باستثناء الديون التي من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يقارب السبعة مليارات دينار.