أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية

أسعار صرف الدولار والعملات العالمية الأجنبية في الاسواق المحلية العراقية لليوم الجمعة.
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 149,000
سعر شراء الدولار ⬅️ 148,000
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,220,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 122,24 دولار
100 باوند ⬅️ 141,74 دولار
100 دولار ⬅️ 837,48 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1874,05 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 64,88 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 61,88 دولار
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