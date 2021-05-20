مؤشرات إقتصادية مشجعة..هل تستفيد منها الحكومة العراقية؟!

متابعة ـ جدل فاضل الصحاف ||

v اسعار النفط تتجاوز 70 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء الفائت، حيث صعد مزيج "برنت" إلى فوق مستوى 70 دولارا للبرميل، وذلك في ظل حالة من التفاؤل في الأسواق حيال زيادة الطلب على الخام في 2021.

وبحلول الساعة 7:05 بتوقيت غرينتش، جرى تداول مزيج "برنت" فوق مستوى 70 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ 5 آذار الماضي، حيث سجل برنت 70.10 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.92% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما صعد الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.91% إلى 66.87 دولار للبرميل.

v مختصون: ارتفاع أسعار النفط فرصة مشروطة للنهوض الاقتصادي

سجلت أسعار النفط العالمية، الثلاثاء الفائت، ارتفاعاً وسط توقعات بحدوث انتعاش قوي في الطلب العالمي على النفط. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 18 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 66.45 دولارا للبرميل، بينما صعدت أسهم العقود الآجلة لخام برنت وارتفعت إلى أكثر من 70 دولاراً

ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن الارتفاع في أسعار النفط "فرصة ذهبية" لخدمة الاقتصاد العراقي.

ويقول المختص بالشأن الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني إن "ارتفاع أسعار النفط سيخدم الاقتصاد العراقي في حال وجه بالشكل الصحيح"، مستدركا بالقول، "لكن في حال ذهاب فائض الارتفاع الى النفقات التشغيلية لن تكون هناك أي خدمة للاقتصاد".

ويتابع المشهداني بالقول إن "اللجنة المالية النيابية ضمنت في الموازنة الاتحادية لعام 2021 فقرة تفيد بأن الفوائض المتحققة نتيجة ارتفاع سعر النفط او زيادة الكميات المصدرة تحول لسداد العجز".

وحدد مجلس النواب سعر برميل النفط بـ 45 دولاراً في موازنة 2021.

ويضيف المشهداني أن "متوسط السعر للأشهر الأربعة الماضية كان ما يقارب الـ60 دولارا أي بمعنى وجود فائض 15 دولارا لكل برميل خلال اربعة اشهر"، معربا عن أمله بـ"ارتفاع السعر الى اكثر مما هو عليه في الأشهر المقبلة".

ويشير المختص في الشأن الاقتصادي الى أن "الزيادة في أسعار النفط ستغطي العجز في حال عملت الحكومة وفق توجيهات وتوصيات اللجنة المالية او بما أقر في الموازنة العامة".

ويرى المشهداني أن "الحكومة قدمت طعنا في الموازنة"، معتقدا أنها "لا تلتزم بتوجيه الفائض المتحقق نتيجة ارتفاع أسعار النفط الى تسديد العجز، وانما ستذهب باتجاه تمويل متطلباتها ونفقاتها الأخرى سواء أكانت التشغيلية او الاستثمارية، وبالغالب ستذهب الى النفقات التشغيلية كوننا مقبلين على انتخابات".

ويعتقد المختص في الشأن الاقتصادي ان "الوقت غير كاف للحكومة في ان تنظم موازنة تكميلية، كون الأخيرة تستعد للعمل على مشروع موازنة عام 2022 لإقرارها قبيل الانتخابات".

واعلنت اللجنة المالية النيابية، اول امس الثلاثاء، عن تحرك وزارة المالية لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، فيما لفتت إلى أن الحكومة تعمل على إنجاز الموازنة قبل إجراء الانتخابات.

ومضى المشهداني بالقول: "يفترض من الحكومة في مثل هذه الأمور ان تعمل على ترشيد النفقات لا زيادتها"، مشيرا الى أن "الزيادة ستكبلنا بديون مستقبلية واجبة الدفع".

بدوره، يقول المختص في الشأن الاقتصادي باسم جميل انطوان في حديث لـ(المدى) إن "ارتفاع أسعار النفط خطوة إيجابية إذا تمت الاستفادة منها بتحويلها من إيرادات نقدية الى بناء وتصريف مشاريع استثمارية في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة".

ويضيف أنطوان أن "العجز في الموازنة انتهى بهذا الارتفاع إذ ان سعر برميل النفط المثبت في الموازنة بـ45 دولارا، وبعد وصول الأسعار الى 70 دولارا فإن 25 دولارا تغطي العجز وتوقف الاقتراض".

ويشير المختص في الشأن الاقتصادي الى أن "الارتفاع في أسعار النفط فرصة ذهبية للاستفادة من إعادة ترتيب البناء العراقي وحل المشكلات المتأزمة والمستعصية ولتقليل نسبة الفقر والبطالة".

ويرى أنطوان أن "الاقتصاد العراقي سيشهد تحسنا في حال تمت إدارته من قبل اياد امينة وكفوءة".

من جهته، يقول الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث لـ(المدى) إن "ارتفاع سعر برميل النفط يعطي انعكاسا إيجابيا للواقع الاقتصادي"، مبينا أن "الزيادة في كل دولار تعطي بالنتيجة مليار دولار في السنة".

ويرى الجواهري ان "النهوض بالاقتصاد العراقي يتطلب إدارة المال العام بحكمة وتخطيط بعيدا عن الفساد المالي والإداري".

v تراجع اسعار الذهب عالميا بالتزامن مع ارتفاع طفيف للدولار

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع طفيف لسعر الدولار.

وقالت شبكة "سي إن بي سي"، إن تراجع الذهب يأتي قبيل بيانات أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة المرتقبة بشدة والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

وهبط الذهب بحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش، في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1829.94 دولار للأونصة. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1830.30 دولار، فيما صعد مؤشر الدولار 0.3%، ما يجعل الذهب أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

في السياق ذاته، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لقمة أكثر من أسبوع، ما يرفع تكلفة فرصة حيازة الذهب، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 2945.02 دولار للأونصة، كما تراجعت الفضة 0.9% إلى 27.38، فيما خسر البلاتين 0.5% ليسجل 1229.02 دولار.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعا، يوم السبت الماضي، إلى مستويات قياسية هي الأعلى منذ 6 أشهر، لتحقق بذلك أفضل أداء أسبوعي خلال هذه الفترة.

وقالت شبكة "سي إن بي سي"، إن أسعار الذهب ارتفعت لأكثر من 1%، بعد تراجع غير متوقع في نمو الوظائف الأمريكية في أبريل/ نيسان، سرّع من خسائر الدولار وعوائد سندات الخزانة.