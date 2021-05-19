الصفحة الاقتصادية

إيران تبدأ ضخ النفط عبر أنبوب جديد متجاوزة مضيق هرمز


بدأت إيران بضخ النفط عبر خط أنابيب جديد باسم غورة (جنوب) – جاسك (جنوب شرق) إلى بحر عمان، ما يسمح لها بتجاوز مضيق هرمز، الذي يعتبر شريان الطاقة في منطقة الخليج.

وأعلنت شركة النفط الوطنية الإيرانية، اليوم الأربعاء، البدء في استخدام خط أنابيب "غورة – جاسك"، وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي" عن بيان صدر عن الشركة.

وقامت طهران ببناء خط الأنابيب من محطة جور النفطية إلى ميناء جاسك، ويسمح لها ذلك بنقل ما يصل إلى مليون برميل من النفط يوميا، متجاوزة مضيق هرمز. وتم البدء في المشروع في عام 2020.

وفي وقت سابق أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن العقوبات الأمريكية سيكون لها تأثير أضعف إذا كانت طهران أقل اعتمادا على النفط، وفي هذا الإطار وضعت الحكومة الإيرانية تدابير لتحرير نفسها من الاعتماد على صادرات الوقود.

لكن في نفس الوقت لم تتخل إيران عن محاولاتها لإيجاد طرق جديدة لتصدير نفطها، بما في ذلك عن طريق تجاوز مضيق هرمز، وضمان أن حالات عدم الاستقرار التي قد يشهدها هذا المضيق لن تؤثر على صادرات النفط الإيراني.

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