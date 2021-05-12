الصفحة الاقتصادية

حظر التجوال يقود لكارثة “الرقي” في ديالى


دعا مزارعو ديالى، الاربعاء، الى الغاء حظر التجوال الشامل او تلقيصه لتفادي كارثة الرقي.

وقال راسم العبيدي مزارع من اهالي العظيم (65كم شمال بعقوبة) في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مئات الاطنان من محصول الرقي مرمية في العراء في علوة العظيم دون اي عمليات شراء بسبب اجراءت حظر التجوال الشامل مؤكدا بان الناحية وبقية مناطق ديالى امام كارثة كبيرة وخسائر بعشرات الملايين من الدنانير”.

واضاف بان” معدل شراء الرقي انخفض الى 95% وربما اكثر في الساعات الماضية لعدم قدرة تجار من خارج ديالى للوصول الى علوة الرقي بسبب اجراءات الحظر الشامل والتشديد في السيطرات”.

فيما اشار غزوان العزاوي مزارع الى ان” مزارعو ديال امام كارثة تلوح بالافق لافتا الى انهيار تدريجي في اسعار الرقي بالوقت الراهن بسبب كثرة المعروض امام شحة كبيرة في الطلب داعيا وزارة الزراعة الى الضغط وايجاد حلول تسهم في تسويق محصول الرقي الى بقية المحافظات العراقية”.

ويعد محصول الرقي في العظيم ومحيطها من المحاصيل المهمة والكبيرة التي تستقطب مئات التجار والبقالين من مختلف المحافظات العراقية لشراءه”.

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