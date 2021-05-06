الصفحة الاقتصادية

ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 70 دولارًا للبرميل


ارتفع النفط صوب 70 دولارًا للبرميل، اليوم الخميس، مع انخفاض المخزونات الأمريكية وارتفاع الاستهلاك حتى في الوقت الذي تكافح فيه الهند المتضررة من الفيروس.

وارتفع النفط في عام 2021 مع انتعاش الاقتصادات الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة والصين من تأثير الوباء، مما أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة، بينما تكافح الهند، مستورد النفط الخام الرئيسي، موجة فيروس كورونا القياسية التي أضعفت النشاط الاقتصادي.

وارتفع سعر خام برنت في يوليو بنسبة 0.25٪ إلى 69.13 دولارًا للبرميل في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE في الساعة 05:26 وبلغت الأسعار يوم الأربعاء 69.95 دولاراً.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لتسليم يونيو بنسبة 0.2٪ إلى 65.79 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية.

في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات حكومية تقلص مخزونات النفط الخام بنحو ثمانية ملايين برميل الأسبوع الماضي وزادت الصادرات، لكن مخزونات البنزين ارتفعت للأسبوع الخامس على التوالي. بشكل منفصل، من المتوقع أن يؤدي الطلب المكبوت على السفر في البلاد إلى قفزة بنسبة 30 ٪ في استخدام وقود الطائرات هذا الصيف.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أسعار صرف الدولار والمعادن الثمينة في الأسواق المحلية
ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 70 دولارًا للبرميل
تجارة التمور
مغارة علي بابا (مزاد العملة)
خام برنت يقفز إلى أكثر من 69 دولاراً للبرميل
المالية النيابية تعلن قرب تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الموازنة
سومو: الشركات الهندية الاكثر شراء للنفط العراقي خلال الشهر الماضي
تخصيصات اضافية للاكراد
المالية النيابية تعلق على ارتفاع أسعار النفط
السياسة والإقتصاد المؤثر والمتأثر
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك