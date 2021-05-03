سومو: الشركات الهندية الاكثر شراء للنفط العراقي خلال الشهر الماضي

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" اليوم الاثنين، أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال الشهر الماضي.

وقالت "سومو" في احصائية نشرتها على موقعها الرسمي، أن "الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي، وبواقع 7 شركات من أصل 33 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر نيسان الماضي

واشارت الى أن "الشركات الصينية والامريكية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 4 شركات، ومن ثم الشركات الكورية الجنوبية والايطالية واليونانية والتركية واليابانية بواقع شركتين لكل منهما" مبينة أن "البقية توزعت على الشركات الكويتية وروسية وبريطانية ومصرية وفرنسية واندونيسية واسبانية وهولندية - بريطانية بواقع شركة واحدة لكل منها

واضافت شركة "سومو" انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا".