السياسة والإقتصاد المؤثر والمتأثر

واثق الجابري ||

الاقتصاد مرآة السياسة، والتطور الاقتصادي يؤثر في الوضع السياسي، والسياسة الناجحة تؤدي الى إقتصاد نامي، وكل منهما يخدم الآخر سلباً أوإيجابا، وعلاقة الاقتصاد بالسياسة لا فصل بينهما حسب الفكرة القائلة "إن الاقتصاد والسياسة توأمان لا ينفصلان" .

تعد العلاقة الوثيقة بين الأثنين ركنا أساسيا لعمل الدولة، وتدهور أحدهما يؤدي الى كارثة بالآخر.. فهناك بلدان تضع الإقتصاد هدفها فتكون السياسة بخدمته، وتجنبت بذلك صراعتها السياسية بدعامة الإقتصاد، لأن بعض السياسات الخاطئة، أدت الى تكاليف باهظة مادية وبشرية وإنهيارا إقتصاديا، فلا يمكن للإقتصاد النمو، في ظل سياسة متخبطة غير مدروسة.

ينعكس التطور الإقتصادي على الواقع السياسي ويؤثر فيه، فمع المشكلات السياسية تبرز الأزمات الإقتصادية، وتتخذ قرارات سياسية تظهر عجز السياسة عن تجنب تفاقم المشكلات الإقتصادية..

من جانب أخز فالأمن ركن مهم في تفعيل الإقتصاد وجلب الإستثمارات، وتوفير مدخولات قومية، كذلك يؤثر على جميع القطاعات، كالسياحة والزراعة والصناعة والتجارة وسوق العمل.. فيُقيم الوضع الإقتصادي على أساس المعطيات السياسية المتلازمة معه، كتعرض الدول لعقوبات دولية، أو ضعف علاقاتها الدولية فتؤدي الى شلل في السوق، وإغلاق فروع الشركات وتوقف الإستثمار، والوقوع في فخ المديونية الى درجة حرجة، تؤثر على وضع البلد السياسي والإجتماعي، ويتراكم سوء الإدارة ويتفشى الفساد.

تَسن الدول قوانين وتشريعات، تحظر التعامل الإقتصادي مع خصومها؛ رغبةً منها بإخضاعها الى إتخاذ سياسات معينة، وبذلك يحدد النظام السياسي القدرة على، تطوير القطاعات الأساسية للدولة وأهمها الإنتاجية، ويهتم علم الاقتصاد بدراسة التأثير على السياسة، وتسعى السياسة نظريا للتأثير على الناس عبر ممارسات السلطة.

يُعتبر الاقتصاد غير سياسي، ويرفض الإنحياز السياسي والمحاباة ليعطي معلومات محايدة وتوصيات غير منحازة، لتحسين الأداء الاقتصادي للبلد، والسياسيون المنتخبون يقومون لاحقا بتقييم هذه المعلومات الاقتصادية، واتخاذ القرارات على ضوئها، لكن هناك علاقة قوية بين الاقتصاد والسياسة.. والأداء الاقتصادي هو الميدان الرئيسي للمعركة السياسية، وقضاياه بطبيعتها سياسية لأنها تتأطر بالآراء السياسية، والعديد من القضايا الاقتصادية، يُنظر لها من زاوية المعتقدات السياسية، وبعض الناس يميلون بطبعهم للشك بتدخلات الحكومة، ويفضلون السياسات الاقتصادية التي تسعى، لتخفيض تدخلات الحكومة في مجالات الاقتصاد، وأمكانية تطبيق هذه السياسات يعتمد على الدعم السياسي لها.

علاقة السياسة المالية والنقدية للحكومة، والتي تضعها جهة مستقلة ( البنك المركزي) هي قضية جوهرية أخرى، وفي أغلب الدول تكون السياسة المالية تقليصية نسبيا، وفقا للوضع الاقتصادي للبلاد.. ومن مسؤولية البنوك المركزية تطبيق سياسة نقدية توسعية أحيانا، لتعويض العجز في السياسة المالية؛ فإذا كان الساسة يتبعون سياسة مالية تقليصية، فأن على البنوك المركزية تكييف سياستها النقدية تبعا لذلك، والبنك المركزي العراقي يرتبط بالحكومة كبقية الهيئات المستقلة، وهذا ما يفرض عملا سياسيا أكثر مما هو إقتصادي، وأن كانت بعض مجالات الإقتصاد متحررة من السياسة كالعرض والطلب، لكن الحكومة هي من يسيطر على الصناعات الأساسية والقطاعات الآخرى، وتستطيع أن تدفع بإتجاه مشاريع معينة دون غيرها بإتجاه سياسي.

الأولوية الإقتصادية لا تنحصر بالنمو الإقتصادي وتعظيم الرفاهية النقدية فحسب، بل بتهيئة البيئة المناسبة وتحسين السعادة الإنسانية، وترسيخ مفهوم القناعة المجتمعية بما تملك، وطبيعة الخلفيات البيئية والسياسية، تقف حائلاً أمام الرفاهية الإقتصادية، ومصدات أمام السعادة المجتمعية، وتضارب الأفكار يشعر المواطن بعدم القناعة بما يملك؛ لشعوره بوجود حقوق لم يحصل عليها، وعلاقة السياسية بالإقتصاد تأثير ومؤثر، وتأطير السياسة يجعلها بين قبول ورفض الرأي العام، وعندما يبتعد عن السياسة فأنه يحاط بسياج تخصصي يتقبله الرأي العام، وتقبل الشعب للقرارات الإقتصادية، وتضعه محل لمسؤولية تحمل فاتورة الإصلاح للخروج من الأزمة.

قرار تعويم العملة لابد أن يشرح بأنه قرار إقتصادي قبل أن يكون سياسي، وفعلها من قبل ونستون تشرشل أبان الحرب العالمية الثانية بقرارات سياسية لها تأثير على الإقتصاد وحياة الشعب الإنجليزي قائلاً: " ليس لدى ما أقدمه لكم إلا الدم والعرق والدموع"

بعض الرؤوساء تراجعوا عن قرارات إقتصادية، بعد تظاهرات أو تحريض سياسي، وهذا ما يحدث في العراق، وتحديداً من تأثير وباء كورونا على الإقتصاد، ما تطلب إتخاذ قرارات سياسية لتفادي مزيد من الخسائر، وتبين تأثير الإقتصاد على صانعي السياسة، ويبدو أن الإقتصاد يدفع بالسياسة وبالعكس، وبعض الإجراءات الإقتصادية في الدول لم تكن إختياراً، بل قرارات مريرة من أجل أن لا تسقط الدولة، والعراق يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للنهوض مرة آخرى.

رأى الرئيس فرانكلين روزفلت (1933- 1945)؛ أن الإحباط وانعدام الثقة والخوف هى أساس المرض فى فترة الكساد العظيم، وما بعد ذلك هو أعراضه.. فقدّم الدعم المعنوى قبل المادِّى، من تشريعات جديدة لبَثّ الطمأنينة والاستقرار، ثم طوَّر البنية التحتية، وتحقق بعد ذلك إنجازه الاقتصادى.