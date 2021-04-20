رجل اعمال روسي: اليوان الصيني سيؤثر على مكانة الدولار

رجح رجل الأعمال الروسي الكبير، أوليغ ديريباسكا، تأثير اليوان الصيني الرقمي على مكانة الدولار في التجارة العالمية، وتوقع أن تشهد العملة الصينية الرقمية الجديدة إقبالا كبيرا.

وقال ديريباسكا في تصريحات صحافية، إن اليوان الرقمي سيساعد روسيا في الخروج من دائرة العقوبات المفروضة عليها، مبينا أنه “بشكل عام من الواضح أن اليوان الرقمي سيؤثر على الدولار بجدية في التجارة العالمية، مما سيساعد روسيا في الخروج من دائرة العقوبات”.

وأضاف أن الصين يحق لها أن تكون عملتها الرقمية عملة رئيسية في العالم، مشيرا الى أنه”لديها الحق بذلك، الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسجلت أعلى معدلات نمو في الربع الأول (2021) بمعدل 17%، ويبدو أن الصين ستصل إلى المركز الأول بحلول عام 2026″.

وأمس أعلن البنك المركزي الصيني، أنه يعتزم السماح للأجانب بتداول اليوان الرقمي في العام المقبل 2022، وقال: “خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين سيتمكن الرياضيون الأجانب، وليس فقط السكان المحليون، من استخدام اليوان الرقمي للدفع”.