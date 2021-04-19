الصفحة الاقتصادية

ارتفاع أسعار النفط: برنت يلامس 67 دولاراً للبرميل


ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعدما كانت قد تراجعت في وقت سابق من التعاملات، مع تزايد المخاوف بشأن الطلب بفعل ارتفاع وتيرة الإصابات بكورونا.

وبحلول الساعة 17:10 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 0.12% إلى 66.85 دولار للبرميل، وكان المزيج قد سجل في وقت سابق تراجعا بنسبة 0.3% إلى 66.54 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.22% إلى 63.27 دولار للبرميل، بعدما كانت قد انخفضت سابقا بنسبة 0.2% إلى 62.96 دولار للبرميل.

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