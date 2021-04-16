الصفحة الاقتصادية

اسعار النفط تسجل ارتفاعا هو الاعلى خلال 4 اسابيع


واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الجمعة، وكانت في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 7٪ مع تحسن توقعات الطلب على النفط والتعافي الاقتصادي القوي في الصين والولايات المتحدة ، لتسجل ارتفاعا هو الاعلى في 4 اسابيع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 67.24 دولارا للبرميل في الساعة 0551 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 36 بالمئة يوم الخميس.

فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (غرب تكساس الوسيط) 28 سنتًا ، أو 0.4٪ ، مرتفعة إلى 63.74 دولارًا للبرميل ، بعد ارتفاعها 31 سنتًا يوم الخميس.

ومن المتوقع أن ينمو صافي واردات الصين من النفط الخام لعام 2021 بنسبة 3.4٪ هذا العام مقارنة بعام 2020 إلى حوالي 11.2 مليون برميل يوميًا ، وفقًا لما ذكرته وحدة تابعة لشركة البترول الوطنية الصينية ، كبرى شركات النفط والغاز.

وسجلت الصين قفزة قياسية في النمو الاقتصادي بلغت 18.3٪ في الربع الأول من الركود الناجم عن فيروس كورونا في وقت سابق من العام الماضي ، على الرغم من أنه من المتوقع أن تنخفض وتيرة التوسع في وقت لاحق من العام.

وفي الوقت الحالي ، قفزة قوية في الولايات المتحدة عززت مبيعات التجزئة ، وانخفاض مطالبات البطالة وعلامات زيادة السيارات على الطريق في أكبر اقتصاد في العالم السوق.

وقال محللو ANZ في مذكرة إن "إعادة فتح الاقتصاد (الأمريكي) شهد بالفعل زيادة في مستويات حركة المرور في مختلف الولايات في جميع أنحاء البلاد" ، مضيفين أن الهند والصين تظهران أيضًا "مستويات عالية من الازدحام".

ويتطلع التجار إلى زيادة حركة المرور الصيفية المعتادة في الولايات المتحدة في الفترة من حزيران إلى آب.

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