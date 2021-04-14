خبير اقتصادي : : العراق مديون لـ” 84 ” دولة وبنك خارجي وداخلي خلال حكومة مصطفى عبد اللطيف مشتت

كشف الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، الاربعاء، عن مديونية العراق لاكثر من 84 جهة مابين منظمات ودول وبنوك خارجية وداخلية، مبينا ان العراق يسدد سنويا ديون 17 ترليون دينار.

وقال الكناني في حديث صحفي ان “ العراق اغرقته الديون واضيفت له ديون جديدة في 2021 وديون في 2020 وهو زمن حكومة رئيس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت مما زاد على العراق حجم التسديد في كل عام”.

واضاف ان “مجموع ما يسدده العراق سنويا الى المديون لهم يصل الى اكثر من 17 ترليون دينار ما بين اقساط الديون والفوائد التي تترتب على تلك الديون”.

واوضح الكناني ان “ العراق مديون لاكثر من 84 جهة مابين دول وبنوك ومصارف دولية وديون داخلية مطالب بتسديدها وفق اقساط سنوية”.

وافاد ان “هبوط اسعار النفط في السنوات الثلاث الماضية وراء انهيار الاقتصاد العراقي وكثرة الديون كون الاقتصاد العراقي معتمد على النفط بشكل اساسي”.