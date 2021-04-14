الطاقة النيابية: موازنة 2021 فرضت على وزارة المالية إنشاء صناديق خاصة لـ”البترودولار”

اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، أن موازنة 2021 اعتمدت آلية جديدة بشأن فقرة البترودولار تتضمن فتح صناديق وحسابات للمحافظات المنتجة للنفط ووضع حصتها من الأموال بعيداً عن وزارة المالية.

وقال عضو اللجنة صادق السليطي في تصريح صحفي إن "موضوع (البترودولار) في جميع الموازنات كان يذكر أن هناك مستحقات للمحافظات المنتجة للنفط، وكذلك المحافظات التي تحتوي على مصاف كجزء من مخصصات “البترودولار”، عبر مبالغ لهذه المحافظات ضمن الخطة الاستثمارية الخاصة بها".

وأضاف، أن"ما جرى خلال السنوات الماضية، أن هذا الموضوع كان يكتب ضمن الموازنات ولكن لا يطبق، لأن وزارة المالية كانت تتحجج بقلة الإيرادات المالية ويبقى العجز في تمويل مشاريع “البترودولار”"

واوضح السليطي أن "مديونية وزارة المالية للمحافظات الجنوبية بلغت أكثر من 25 تريليون دينار وفق فقرة “البترودولار” ولم يتم تسديد هذا المبلغ إلى الآن"،

وبين أن "موازنة 2021 وضعت آلية جديدة تختلف عن سابقتها، وهذه الآلية فرضت على وزارة المالية إنشاء صناديق خاصة لـ”البترودولار”، عبر فتح حسابات بشكل شهري من إيرادات النفط تستقطع من “البترودولار” لكي يتم تنظيم تلك المشاريع من قبل المحافظات المنتجة وبحسب حصصها في الإنتاج، ويبقى المبلغ بعيداً عن تصرف وزارة المالية".