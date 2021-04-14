الصفحة الاقتصادية

الطاقة النيابية: موازنة 2021 فرضت على وزارة المالية إنشاء صناديق خاصة لـ”البترودولار”


اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، أن موازنة 2021 اعتمدت آلية جديدة بشأن فقرة البترودولار تتضمن فتح صناديق وحسابات للمحافظات المنتجة للنفط ووضع حصتها من الأموال بعيداً عن وزارة المالية.

وقال عضو اللجنة صادق السليطي في تصريح صحفي إن "موضوع (البترودولار) في جميع الموازنات كان يذكر أن هناك مستحقات للمحافظات المنتجة للنفط، وكذلك المحافظات التي تحتوي على مصاف كجزء من مخصصات “البترودولار”، عبر مبالغ لهذه المحافظات ضمن الخطة الاستثمارية الخاصة بها".

وأضاف، أن"ما جرى خلال السنوات الماضية، أن هذا الموضوع كان يكتب ضمن الموازنات ولكن لا يطبق، لأن وزارة المالية كانت تتحجج بقلة الإيرادات المالية ويبقى العجز في تمويل مشاريع “البترودولار”"

واوضح السليطي أن "مديونية وزارة المالية للمحافظات الجنوبية بلغت أكثر من 25 تريليون دينار وفق فقرة “البترودولار” ولم يتم تسديد هذا المبلغ إلى الآن"،

وبين أن "موازنة 2021 وضعت آلية جديدة تختلف عن سابقتها، وهذه الآلية فرضت على وزارة المالية إنشاء صناديق خاصة لـ”البترودولار”، عبر فتح حسابات بشكل شهري من إيرادات النفط تستقطع من “البترودولار” لكي يتم تنظيم تلك المشاريع من قبل المحافظات المنتجة وبحسب حصصها في الإنتاج، ويبقى المبلغ بعيداً عن تصرف وزارة المالية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الطاقة النيابية: موازنة 2021 فرضت على وزارة المالية إنشاء صناديق خاصة لـ”البترودولار”
ارتفاع سعر الدولار و زيادة المبيعات للبنك المركزي
أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية والمعادن في العراق
عن زيادة انتاج النفط..!
أسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الاحد
سعر الدولار يترنح عالمياً واليورو والين يحققان أكبر مكاسب
انخفاض أسعار الذهب في الاسواق العالمية هذا اليوم
وزارة النفط تعلن رفع حجم صادراتها بهدف رفد خزينة الدولة المالية
أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لليوم الخميس
ارتفاع خام البصرة الخفيف وانخفاض الثقيل
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
احمد كامل عرد : قمت بتعبئة رصد ٥٠ الف دينار ولم يعطونا اي اضافه هذه شركة الأثير شركة احتيال وخدماتها سيئة ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
فيسبوك