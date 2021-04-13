الصفحة الاقتصادية

أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية والمعادن في العراق


قائمة بأسعار صرف لدولار والعملات الاجنبية والمعادن في العراق اليوم الثلاثاء.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 148,500

سعر شراء الدولار 147,500

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

 

بغداد

100 دولار 2,440,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 118,93 دولار

100 باوند 137,48 دولار

100 دولار 816,90 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1725,14$

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الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
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