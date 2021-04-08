أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لليوم الخميس

قائمة بأسعار صرف لدولار والعملات الاجنبية والمعادن في العراق لليوم الخميس.
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 147,750
سعر شراء الدولار 146,750
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,450,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 118,73 دولار
100 باوند 137,68 دولار
100 دولار 818,48 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1744,30$
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