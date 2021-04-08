ارتفاع خام البصرة الخفيف وانخفاض الثقيل

ارتفع سعر نفط خام البصرة الخفيف، اليوم الخميس، مسجلا اعلى الخامات في منظمة اوبك، فيما انخفض خام البصرة الثقيل.

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 63.22 دولارا للبرميل بمقدار 1.10 دولار وبنسبة 0.69% عن يوم امس الاربعاء، فيما سجلت أسعار خام البصرة الثقيل 60.24 دولارا للبرميل بانخفاض بلغ نسبته 0.25%

وسجل نفط خام البصرة الخفيف اعلى الاسعار في منظمة اوبك حيث سجل العربي الخفيف السعودي 62.37دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 61.36 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 60.42 دولارا للبرميل ، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 60.60 دولارا، وجيراسول الانغولي 60.85 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية قد انخفضت اليوم ليسجل خام برنت 62.77 دولارا، وخام غرب تكساس الامريكي الى 59.34 دولارا.