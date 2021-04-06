ارتفاع اسعار النفط بسبب انخفاض قيمة الدولار الامريكي في التعاملات

ارتفعت أسعار النفط في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، حيث أدى انخفاض الدولار الأمريكي إلى شراء النفط الخام بشكل أكثر جاذبية، حيث قلص الخسائر التي تكبدتها أكثر من 4 بالمئة خلال الليل على أمل عودة المنتجين لأكثر من مليوني برميل يوميًا من الإمدادات إلى السوق بحلول تموز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 51 بالمئة إلى 62.45 دولاراً للبرميل في الساعة 05:17 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت 4.2 بالمئة يوم الاثنين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو 0.70 بالمئة إلى 59.07 دولاراً للبرميل بعد أن تراجعت 4.6 بالمئة يوم الاثنين.

وتراجع الدولار 0.4 بالمئة مقابل سلة من العملات يوم الاثنين وانخفض قليلا يوم الثلاثاء. عادة ما ترتفع أسعار النفط مقابل انخفاض الدولار، حيث أن ضعف الدولار يجعل النفط المسعّر بالدولار أرخص لمن يمتلكون عملات أخرى.