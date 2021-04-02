الصفحة الاقتصادية

رغم اتفاق "اوبك+" على خفض الانتاج تدريجيا.. اسعار النفط تواصل الصعود


واصلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، الارتفاع رغم أنباء توصل مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق على التخفيف التدريجي لتخفيضات الإنتاج بدءا من شهر آيار المقبل.

وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام "برنت" بنسبة 2.12% إلى 64.86 دولارا للبرميل، وكان الخام قد أنهى تعاملات الخميس على زيادة نسبتها 3.4%، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

في حين شهدت اسعار الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" زيادة بنسبة 3.87% إلى 61.45 دولارا للبرميل، وكان الخام قد أغلق أمس على ارتفاع نسبته 3.9%.

واتفقت مجموعة "أوبك+"، المكونة من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا ومنتجين حلفاء، على تخفيف قيود الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يوميا في مايو المقبل، ومثلها في حزيران المقبل، ومن ثم بواقع 400 ألف برميل يوميا في تموز المقبل.

وبموجب الاتفاق ، تصبح تخفيضات "أوبك+" المطبقة أعلى قليلا فحسب من 6.5 مليون برميل يوميا من آيار المقبل. وكانت التخفيضات قبل ذلك، حوالي سبعة ملايين برميل يوميا، إضافة إلى مليون برميل آخر تطوعت السعودية بتقليصها من إنتاجها.

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