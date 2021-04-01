\"أوبك+\" تتوصل لاتفاق على زيادة تدريجية في إنتاج النفط

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن مجموعة "أوبك+" توصلت اليوم الخميس إلى اتفاق على زيادة تدريجية في إنتاج النفط اعتبارا من أيار المقبل.

وأوضحت مصادر "رويترز" أن "أوبك+" وافقت على زيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميا في مايو، ومثلها في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميا في يوليو.

في المقابل، أكد مصدر أن السعودية لم تبلغ حتى الآن عن خطط لخفضها الطوعي.

وتخفض مجموعة "أوبك+" الإنتاج نحو سبعة ملايين برميل يوميا لدعم الأسعار، فيما تضيف السعودية مليون برميل يوميا لتلك التخفيضات.