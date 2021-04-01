بعد تمرير الموازنة.. خبير اقتصادي: سعر صرف الدولار سيستقر في الاسواق العراقية عند 1470 دينار

قال الخبير الاقتصادي صالح الهماشي، الخميس (1 نيسان 2021)، إن سعر صرف الدولار سيثبت في الأسواق العراقية، عند 1470 أو 1480 ديناراً في غضون أقل من شهر.

يشار إلى أن مجلس النواب صوت، أمس الأربعاء (31 آذار 2021)، على قانون الموازنة والذي تضمن في إحدى فقراته أن يكون سعر صرف الدولار الواحد 1450 ديناراً.

وذكر الهماشي في تصريح صحفي أن "سعر الدينار العراقي 1450 ديناراً للدولار الواحد كسعر وزارة المالية، أما سعر البنك المركزي 1460 ديناراً، أي أن هناك (فرقاً)بـ10 نقاط بين البنك المركزي ووزارة المالية".

وأضاف أن "سعر الدولار لن يرتفع إلى 1500 دينار، وسيستقر في غضون أقل من شهر عند 1470 أو 1480 ديناراً"، معتبراً أن "تصريحات النواب بشأن سعر الصرف أربكت العملة في العراق".

يذكر أن سعر بيع الدولار في الِأسواق العراقية سجل صباح اليوم الخميس، 146.400 دينار لكل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 146.300 دينار.