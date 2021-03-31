الصفحة الاقتصادية

النفط يواصل الارتفاع بالتزامن مع اقتراب اجتماع اعضاء منظمة اوبك


سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء، ارتفاعاً لتقلص من خسائرها المسائية قبل يوم واحد من اجتماع أوبك وحلفائها، حيث يراهن المستثمرون على أن المنتجين سيوافقون إلى حد كبير على تمديد قيود الإمدادات حتى ايار.

وبحسب "رويترز" فأن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 24 سنتا أو 0.37 بالمئة إلى 64.41 دولارا للبرميل في الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجعت 1.3 بالمئة يوم الثلاثاء.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو 0.48 بالمئة إلى 60.84 دولارا للبرميل بعد أن هبطت 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها ، الذين يطلق عليهم اسم أوبك + ، يوم الخميس ، بعد شهر تراجعت فيه أسعار النفط بسبب مخاوف بشأن الإغلاق الوبائي الممتد في أوروبا ، وتباطؤ نشر اللقاحات ، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند والبرازيل ، ضد التفاؤل المتزايد بشأن النمو في الولايات المتحدة.

فاجأت أوبك + السوق الشهر الماضي بالموافقة على تمديد قيود العرض ، مع استثناءات صغيرة ل‍روسيا وكازاخستان ، في وقت بدا فيه أن الطلب على الوقود يتعافى.

وبموجب القيود الحالية، خفضت أوبك، ومنتجون من خارج أوبك بقيادة روسيا ، ما يزيد قليلاً عن سبعة ملايين برميل يوميًا، في حين أجرت المملكة العربية السعودية خفضًا طوعيًا إضافيًا بمقدار مليون برميل يوميًا.

ويراهن المستثمرون على أن المنتجين سيوافقون إلى حد كبير على تمديد قيود الإمدادات حتى ايار، بما في ذلك الخفض الطوعي لتعزيز الأسعار.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الموازنة والدولار
النفط يواصل الارتفاع بالتزامن مع اقتراب اجتماع اعضاء منظمة اوبك
بيع الاصول في موازنة عام 2021
بعض المسكوت عنه في موازنة عام 2021
خبير قانوني يوضح بشأن الجهة المسؤولة عن تحديد سعر الصرف ودور البرلمان
المنافذ تعلن ضبط ادوية معدة للتهريب في ميناء ام قصر
حديث الأمنيات..مقدمات إقتصاد عراقي متين؟!
النفط تعلن احصائية صادرات وايرادات الشهر الماضي
مشروع قانون الموازنة وفقراء العراق
نائب: الاعفاءات الكمركية للبضائع الاردنية تفند نوايا الحكومة بحماية المنتج المحلي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابراهيم العرامي : كتابات الاستاذ هاشم علوي مسجل عام جامعة اب تزيدا مزيدا من العزة واكرامة ونفتخر بوجود كتاب وسياسيين ...
الموضوع :
اليمنيون يحتشدون باليوم الوطني للصمود وقادمون بالعام السابع
زيد مغير : حينما يذكر اسم الاردن امامي اتذكر مجزرة ايلول الاسود الذي قتل فيها 120 الف شاب مسلم بالاتفاق ...
الموضوع :
وزير الزراعة العراقي يستخف بعلم بلاده..!
رسول حسن..... كوفه : هم تعال اضحكك وياي جا مو طلعت ايران توديلنه انتحاريين يكتلون الشيعه جا مو واحد بعثي زار ...
الموضوع :
خلي أضحكك وياي..!
احمد الدوسري : شكرا للعاملين في المنافذ الحدودية شكرا الي الأستاذ كمال الشهم مشهود له الشجاعه والكرم.اخوكم احمد الدوسري من ...
الموضوع :
احباط محاولة تهريب اكثر من 300 مليون دولار اميركي من منفذ طريبيل
رسول حسن..... كوفه : دوله حضاريه حديثه عادله ثلاث مفاهيم الحضاره... الحداثه... العداله هل يوجد الان دوله في العالم جمعت هذه ...
الموضوع :
ألواح طينية، أصحوا يا بُكمٌ..حتى لا نكون كالذين سادسهم كلبهم..!
سيد حيدر ال سيديوشع : الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية واجب انساني ، واجب ديني ، واجب إسلامي ضعيف من يقول غير ...
الموضوع :
هل يجب مساعدة فلسطين؟!
احمد جاسم : فساد اداري ومالي بكل دوائر الخالص وبلتعاون مع القائم مقام الضريبه كله رشاوى يله تكمل المعامله والضربه ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
رسول حسن..... كوفه : جزاك الله خيرا سماحة الشيخ الباحث الكبير في القضية المهدوية على هذه التوضيحات المهمه واكرر طلبي لسماحتك ...
الموضوع :
في منتدى براثا الفكري .... البيئة الاجتماعي وخارطة المواصلات كمحددات فاعلة لتشخيص هوية اليماني الموعود
رسول حسن..... كوفه : اما اصحاب القرار بخفض قيمة الدينار هم اغبياء او انهم يرون غباء الشارع العراقي او لا.. بل ...
الموضوع :
ردّوها إن استطعتم..مبرِّراتُ رفع سعر الدولار باطلةٌ وهذا ردُّنا
رسول حسن..... كوفه : ايران اذا هددت نفذت واذا نفذت اوجعت فديدنهم الفعل وليس الانفعال اقول مابال من يقتل ضيفهم فيهم ...
الموضوع :
وزير الدفاع الإيراني يتوعد... "سيتلقون الرد على هذا العمل الشنيع"
فيسبوك