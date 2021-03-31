النفط يواصل الارتفاع بالتزامن مع اقتراب اجتماع اعضاء منظمة اوبك

سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء، ارتفاعاً لتقلص من خسائرها المسائية قبل يوم واحد من اجتماع أوبك وحلفائها، حيث يراهن المستثمرون على أن المنتجين سيوافقون إلى حد كبير على تمديد قيود الإمدادات حتى ايار.

وبحسب "رويترز" فأن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 24 سنتا أو 0.37 بالمئة إلى 64.41 دولارا للبرميل في الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجعت 1.3 بالمئة يوم الثلاثاء.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو 0.48 بالمئة إلى 60.84 دولارا للبرميل بعد أن هبطت 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها ، الذين يطلق عليهم اسم أوبك + ، يوم الخميس ، بعد شهر تراجعت فيه أسعار النفط بسبب مخاوف بشأن الإغلاق الوبائي الممتد في أوروبا ، وتباطؤ نشر اللقاحات ، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند والبرازيل ، ضد التفاؤل المتزايد بشأن النمو في الولايات المتحدة.

فاجأت أوبك + السوق الشهر الماضي بالموافقة على تمديد قيود العرض ، مع استثناءات صغيرة ل‍روسيا وكازاخستان ، في وقت بدا فيه أن الطلب على الوقود يتعافى.

وبموجب القيود الحالية، خفضت أوبك، ومنتجون من خارج أوبك بقيادة روسيا ، ما يزيد قليلاً عن سبعة ملايين برميل يوميًا، في حين أجرت المملكة العربية السعودية خفضًا طوعيًا إضافيًا بمقدار مليون برميل يوميًا.

ويراهن المستثمرون على أن المنتجين سيوافقون إلى حد كبير على تمديد قيود الإمدادات حتى ايار، بما في ذلك الخفض الطوعي لتعزيز الأسعار.