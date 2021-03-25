الصفحة الاقتصادية

النفط تعلن احصائية صادرات وايرادات الشهر الماضي


اعلنت وزراة النفط، اليوم الخميس، عن الاحصائية الخاصة بصادرات الخام والايرادات المتحققة لشهر شباط الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان ان "مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر شباط الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، بلغت 82 مليوناً و 877 الفا و 757 برميلا ( اثنان وثمانون مليونا وثمانمائة وسبعة وسبعون الفا وسبعمائة وسبعة وخمسون برميلا) بإيرادات بلغت 5 مليارات و 13 مليونا و13 الف دولارا ( خمسة مليارات وثلاثة عشر مليونا وثلاثة عشر الف دولار)".

واضاف البيان انه "جاء في الاحصائية ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 79 مليوناً و 105 الف و 329 برميلا، بإيرادات بلغت 4 مليارات و800 مليون و 509 الاف دولار"، فيما كانت "الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 3 ملايين و772 الفا و428 برميلا، بايرادات بلغت 212 مليونا و504 الاف و 631 دولارا،".

واشار البيان، بأن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 60.487 دولاراً".

ولفت الى ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 32 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

واكدت الوزارة في بيانها ان "كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدرة والتي تم تسويقها بعلاوة سعرية خلال شهر شباط الماضي حققت ايرادا كليا بلغ 199 مليونا و332 الفا و 290 دولارا"، لافتاً الى ان "الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري".

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