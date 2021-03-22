المالية النيابية : البنك المركزي سيطعن بالموازنة اذا تغير سعر صرف الدولار

اكدت اللجنة المالية النيابية، ان البنك المركزي سيطعن بالموازنة اذا تغير سعر صرف الدولار الحالي .

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار في تصريحات تلفزيونية ان "التصويت على موازنة 2021 داخل اللجنة المالية تم على أساس تسليم اقليم كردستان 460 الف برميل يوميا"، مبينا ان "بعض الكتل طلبت اضافة نص بالموازنة يستقطع الاستحقاقات من الاقليم في حال عدم التزامه بالاتفاق".

واشار الى ان "الموازنة هي لكامل البلاد وليست لفئة معينة"، مؤكدا ان "حصص المحافظات والوظائف وسعر الصرف تسببت بعدم دخول بعض الكتل لقاعة البرلمان".

واضاف ان "البنك المركزي سيقوم بالطعن في الموازنة اذا غير البرلمان سعر الصرف الحالي".