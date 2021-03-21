الشيخ قيس الخزعلي يقدم مقترحات لمعالجة أضرار تغيير سعر الصرف

دعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الاحد (21 آذار 2021)، إلى تخفيف آثار ارتفاع الدولار حتى يتم التراجع عن رفعه.

وقال الخزعلي في تغريدة على حسابه في منصة تويتر إنه "مع تزايد معاناة عدد كبير من أبناء شعبنا بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية المستمر نتيجة القرار الحكومي برفع سعر صرف الدولار وحتى يتم التراجع عن هذا القرار لا بد من اللجوء الى طرق أخرى لتخفيف هذه المعاناة منها إضافة مخصصات الى رواتب الموظفين المتضررين وكذلك المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية".

وطالب الخزعلي بـ"دعم أصحاب المصانع والمعامل التي تنتج السلع الاستهلاكية مضافا الى تأكيدنا على زيادة اسعار شراء محاصيل الحبوب الاستراتيجية لتوفير الاكتفاء الذاتي وبما يسهم في زيادة فرص العمل في القطاع الزراعي والصناعي خصوصا مع توفر السيولة المالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط".

وأقر البنك المركزي العراقي ووزارة المالية سعر صرف جديد للدولار الاميركي بـ145 الف دينار عراقي، بعد ان كان 125 الف دينار، وسط انتقادات شعبية ورسمية تجاه هذا الاجراء، في وقت اخلى البرلمان واللجنة المالية مسؤوليتها رامية الكرة في ملعب البنك والوزارة كون القرار من اختصاصهما.