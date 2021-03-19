الصفحة الاقتصادية

النائب الصالحي يعلن حصول "موافقة مبدئية" بشأن تخفيض سعر الدولار


أكد النائب أرشد الصالحي، الجمعة (19 اذار 2021)، عدم التوصل إلى اتفاق نهائي على الموازنة لحد الآن، فيما أعلن حصول "موافقة مبدئية" بشأن تخفيض سعر الدولار.

وقال الصالحي في تصريح صحفي، "منذ الساعة الواحدة ظهراً في مجلس النواب والاتفاق على الموازنة لم تتم بعد"، مؤكدا أن "المشكلة بين الاقليم وقادة الكتل السياسية ما زالت غير محلولة". 

وأضاف قائلا، "طلبنا بالدرجة الاولى بتخفيض سعر الدولار مقابل الدينار، وهنالك موافقات مبدئية بهذا الشأن".

وأضاف، "لازال النقاش مستمرا حول عدد من القضايا بخصوص تعيينات العقود والاجور والمحاضرين والوزارات الامنية والحشد الشعبي"، لافتا الى "تخصيص مبالغ لهم، وسيتم الزام الحكومة بتطبيقه بعد ارتفاع سعر برميل النفط".

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