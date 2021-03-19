المالية النيابية: التصويت على مواد الموازنة سيكون بشكل تسلسلي

اكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية احمد الصفار، اليوم الجمعة، ان التصويت على مواد الموازنة الاتحادية سيكون بشكل تسلسلي سواء تم تمرير النص الحكومي حول المواد او النص المقترح من اللجنة المالية.

وقال الصفار في حديث صحفي ان "القوى السياسية بانتظار انتهاء الاجتماع وعقد الجلسة للتصويت على مواد الموازنة تباعا"،

مبينا ان "القوى الكردية ترفض تأجيل اي مادة من الموازنة الى جلسة اخرى وليست فقط المتعلقة بحصة الاقليم بل جميعها ينبغي ان يتم التصويت عليهم بشكل تسلسلي سواء تم تمرير النص الحكومي حول المواد او النص المقترح من اللجنة المالية".

ولفت الى انه "حتى اللحظة لا يوجد اي حديث عن تقديم مقترحات بديلة لبعض المواد والتصويت عليها بعد اعياد نوروز".