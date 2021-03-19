أعلنت كتلة السند الوطني اليوم الجمعة، عن وجود توجه برلماني لتعديل سعر الصرف وادراج العقود بالموازنة.

وقال النائب عن الكتلة فالح الخزعلي مع عدد من النواب في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان، ان "300 الف من العقود في وزارة الدولة والمحاضرين والمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والتزامات الدولة في اكمال اكثر من ستة الاف مشروع"،

مبينا ان "عدة ملاحظات مهمة يجب مراعاتها في الموازنة ومنها سعر الصرف، حيث هناك ضغط على الحكومة لاعادة سعر الصرف لما له من انعكاسات على المواطن، وهناك ملاحظات حول استحقاقات اقليم كردستان".

واشار الى انه "لا توجد قاعدة بيانات الى موظفي الاقليم ومن ضمنهم البيشمركة والاسايش وهناك معارضون من تركيا وسوريا يستلمون رواتب من الاقليم على حساب المواطن العراقي"، لافتا الى ان "هناك معلومات عن وجود اكثر من ثلاثة الاف موظف فضائي في اقليم كردستان".