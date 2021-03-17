خبير اقتصادي: اموال العراق المنهوبة اكثر من 300 مليار دولار

اكد المحلل والخبير الاقتصادي همام الشماع، اليوم الاربعاء، العراق قادر على استعادة أمواله المنهوبة شريطة توفر الإرادة السياسية.

وقال الشماع خلال حديثه لنشرة اخبار السومرية، انه "بالامكان استرداد الاموال اذا ما كان هناك ارادة سياسية حقيقية وكوادر قانونية ومالية قادرة على العمل على استردادها".

وبين، انه "من الصعب معرفة حجم الاموال المنهوبة بالتحديد ولكن هناك تقديرات تشير الى ان حجمها بحدود 300 مليار دولار وقد تكون اكثر من ذلك لان السراق قد استثمرو تلك الاموال في عقارات او مشاريع اخرى".