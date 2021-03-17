الصفحة الاقتصادية

نائب: موازنة العام الحالي فقيرة رغم ضخامتها


اكد عضو مجلس النواب، كاطع الركابي، الاربعاء، ان الظرف الاقتصادي للبلاد في المرحلة الراهنة يصعب توزيع الموازنة على الجهات بشكل منصف.

وقال الركابي، في تصريح صحفي ان” عملية انصاف وزارة او هيئة او جهة حكومية في الموازنة الحالية امر صعب جدا ولا يمكن تحقيقة بحكم الظرف الاقتصادي القاهر الذي تمر به البلاد”.

واضاف، ان” الوزارات الامنية الدفاع والداخلية واجهزتها الاخرى لاسيما الحشد الشعبي ومكافحة الارهاب تحتاج الى اموال طائلة جدا لتكون لديها اللياقة لمواجهة التحديات الامنية”.

ونوه الى ان” لا يمكن توفير كل الاموال التي تمكن قواتنا الامنية من الدفاع عن الارضي العراقية بشكل وتامينها من الارهاب”.

واشار الى انه” تم التركيز في الموازنة الحالية على القضايا المهمة التي تمس جوهر العملية الامنية في البلاد وبما هو ميسر من الموازنة الحالية”.

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