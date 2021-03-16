المالية النيابية : تضمين الموازنة نصا عن فارق سعر الدولار لتعويض هذه الشريحة

اعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، (16 اذار 2021)، عن تضمين الموازنة فارق سعر الدولار لتعويض التجار.

وقالت عضو اللجنة سهام العكيلي إن "المواطن الفقير والبسيط تأثر بارتفاع سعر صرف الدولار، حيث ارتفت أسعار المواد الغذائية والملابس والمأكولات".

وأضافت "لا أتصور أن ارتفاع الدولار سيؤثر على التجار، ومع ذلك وضعنا لهم نصاً في قانون الموازنة لتعويض الفروق"، متسائلة "من يعوض المواطن الفقير؟".

وتابعت ان "هناك لجاناً تم تشكيلها لدراسة وضع سعر الصرف".