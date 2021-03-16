الصفحة الاقتصادية

أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية


شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، استقراراً في الأسواق المحلية والصيرفات.

وسجل سعر بيع الدولار في الصيرفات 146,000، وسعر الشراء 145,000

سعر الدولار مقابل التومان الايراني في بغداد 100 دولار 2,440,000 تومان

العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 119,30 دولاراً

100 باوند 138,60 دولاراً

100 دولار 752,45 ليرة تركية

المعادن

سعر أونصة الذهب عالمياً 1731,35$

النفط

سعر برميل نفط الخام برنت 67,61 دولاراً

سعر برميل نفط الخام الامريكي 64,63 دولاراً

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الجنيه المصري 93.02
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