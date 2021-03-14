نائب يطالب الكاظمي بالايعاز في تثبيت سعر الدولار بين "1250-1275"

طالب النائب عن محافظة نينوى احمد مدلول الجربا، الأحد، (14 آذار 2021)، بالايعاز في تثبيت سعر الدولار بين "1250-1275"، مشيرا الى ان ذلك سيعيد اسعار المواد الى ما كانت عليه.

وقال الجربا في بيان، "الى رئيس الوزراء.. ان التجار الجشعين يستحقون الاعدام أو السجن لتلاعبهم بالاسعار، لكنكم لا تستطيعون التعرض لهؤلاء التجار الجشعين لأن اغلبهم شركاء لقيادات البلد".

واضاف "نطلب منكم (الكاظمي) الإيعاز إلى وزير المالية ومحافظ البنك المركزي من اجل تثبيت سعر الدولار ما بين (1250 و 1275) دينار عراقي وذلك لاعادة اسعار المواد على ماكانت عليه".

يشار الى أن البنك المركزي العراقي، قرر في تشرين الثاني 2020، تعويم الدينار مقابل الدولار، بخفض قيمته الى 1450 دينارا مقابل الدولار الواحد.