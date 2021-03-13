الصفحة الاقتصادية

في احصاء جديد: العراق يحتل المرتبة الخامسة عالميا في احتياطات النفط الثابتة


 

فهد الجبوري ||

 

العراق من البلدان المنتجة والمصدرة للنفط ، وقد  بدأت صناعة النفط فيه منذ عام ١٩٢٥، وبدأ الانتاج في حقل بابا گرگر في كركوك بعد عامين من ذلك التأريخ، وتوالى الإنتاج في حقول اخرى، وهناك تقارير تشير الى أن الاحتياط النفطي العراقي الثابت يبلغ حوالي ١٥٣ مليار برميل ، ويتوقع البعض ان يفوق الاحتياطي في العراق نظيره في دول الخليج اذا جرى إكمال عمليات البحث والتنقيب في الاراضي العراقية التي لم تلق مسحا جيولوجيا كاملا ، وبسبب دخول العراق في عدة حروب متتابعة ، لم يتمتع العراق باستخدام التقنيات الحديثة المستعملة في التنقيب عن النفط في العالم .

ويتمتع العراق بطاقات نفطية هائلة ، فمن أصل حقوله النفطية الأربعة والستين المكتشفة والقائمة ، لم يتم استغلال الا ١٥ حقلا ، بحسب محللي قطاع النفط ، والجزء الأعظم من الاحتياطي النفطي العراقي يتركز في الجنوب، أي في محافظة البصرة حيث يوجد فيها ١٥ حقلا ، منها عشرة حقول منتجة، وخمسة ما زالت تنتظر التطوير والانتاج ، وتحتوي هذه الحقول احتياطيا نفطيا يقدر بأكثر من ٦٥ مليار برميل ، أي نسبة ٥٩٪ تقريبا من إجمالي الاحتياطي النفطي العراقي ، ويشكل الاحتياطي النفطي لمحافظات البصرة وميسان وذي قار مجتمعة حوالي ٨٠ مليار برميل ، أي نسبة ٧١٪ من مجموع الاحتياطي العراقي ، أما بالنسبة للاحتياطي النفطي في كركوك فإنه يقدر بحوالي ١٣ مليار برميل ، أي أنه يشكل حوالي ١٢٪من إجمالي احتياط نفط العراق .

واليوم العراق هو ثاني أكبر منتج للنفط داخل منظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبك ) بعد السعودية ، ويعتمد العراق على العائدات النفطية بشدة ،وتعتبر الهند هي أول مستورد للنفط العراقي بحوالي ١٩ ٪ ، تليها الصين بفارق بسيط جدا، ثم كوريا الجنوبية ، وتستورد هذه الدول الثلاث نصف الصادرات العراقية النفطية، في المقابل لا تتجاوز نسبة أوروبا ٢٦ % والولايات المتحدة ٧٪.

هذا وقد وضع آخر إحصاء سنوي تقوم به شركة بريتيش بتروليم البريطانية العراق في المرتبة الخامسة بين أكثر الدول في العالم امتلاكا للاحتياطات النفطية في العام الماضي ٢٠٢٠. وقد جاء في الاحصاء أن احتياطات النفط العالمية الكلية للعام الماضي تبلغ ١٬٧٣ تريليون برميل ، مع إنتاج يومي على مستوى العالم ما يقارب ١٠٠ مليون برميل .

وفيما يلي ترتيب هذه الدول :

 ١- فنزويلا

تتصدر فنزويلا القائمة باحتياطات نفطية تبلغ ٣٠٤ مليار برميل ، وهي تشكل ١٧٫٥٪من السوق العالمية الكلية. وقد تمكنت فنزويلا ، البلد الذي يقع في قارة أمريكا الجنوبية ، من تخطي السعودية لتحتل الموقع الأول في القائمة وذلك في العام ٢٠١١.

٢- السعودية

وقبل أن تتبوأ فنزويلا موقع الصدارة، كانت السعودية ، ولعقود طويلة، تفتخر بأنها البلد الذي يحتوي على أكبر احتياطات نفطية مكتشفة، وهي تحتل الآن الموقع الثاني بحوالي ٣٠٠ مليار برميل ، أي ١٧,٢٪ من الاحتياط العالمي .

٣- كندا

تحتل الموقع الثالث باحتياطات تصل تقريبا الى ١٧٠ مليار برميل أو ٩٫٨٪ من الحصة العالمية .

٤-ايران

العقوبات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الاخيرة على هذا البلد الشرق أوسطي ألحقت أضرارا بقطاع الطاقة فيها ، ولكنها ما زالت تملك ١٥٦ مليار برميل أو ٩٪ من الاحتياط العالمي .

٥- العراق

يمتلك العراق احتياطات نفط ، هي ١٤٥ مليار برميل، أي ما يعادل ٨٫٤٪ من احتياط العالم.

٦- روسيا

تملك روسيا ١٠٧ مليار برميل ، أو مايعادل ٦٫٢٪ من الاحتياط العالمي .

٧- دولة الكويت

وتأتي بعد روسيا الكويت ، حيث تملك أقل من ١٠٢ مليار برميل ، أو ما يعادل ٥٫٩٪ من الحصة العالمية .

٨- دولة الامارات

تحتل الامارات المركز الثامن باحتياطات تبلغ حوالي ٩٨ مليار برميل ، أو ما يعادل ٥٫٦ ٪ من الحصة العالمية .

٩- الولايات المتحدة

بالرغم من ان الولايات المتحدة هي الآن من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، الا انها ما تزال تحتل الموقع التاسع فيما يخص الاحتياطات النفطيه ، وهي ٦٩ مليار برميل ، أو ٤٪؜من الاحتياط العالمي .

١٠- ليبيا

تحتل ليبيا المركز العاشر بما مجموعه ٤٨ مليار برميل ، أو ٢٫٨٪ من الاحتياطات العالمية ، وهذا البلد الأفريقي يملك أكبر الاحتياطات في القارة الأفريقية

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