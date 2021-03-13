الصفحة الاقتصادية

اوبك : العراق ثاني اكبر المصدرين للنفط خلال شباط الماضي


أعلنت منظمة اوبك، اليوم السبت، أن العراق تبوأ المرتبة الثانية، بين أكثر الدول الأعضاء التي قامت برفع إنتاجها النفطي ، خلال شهر شباط الماضي.

وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري، أن "إنتاج الدول الـ13 الأعضاء في منظّمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، انخفض في شباط الماضي،حيث بلغ في المتوسط 24.848 مليون برميل يوميا، بانخفاض بلغ 647 ألف برميل يوميا عن مستويات شهر كانون الثاني 2021 الذي بلغ 25.496 مليون برميل يوميا".

ووفقا لتقرير أوبك، فقد "رفعت 9 دول إنتاجها خلال الشهر الماضي بأرقام متفاوتة أبرزها نيجيريا، التي زادت إنتاجها بنحو 161 ألف برميل يوميا إلى 1.488 مليون برميل يوميا، يليها العراق بواقع 59 الف برميل يوميا ليصل الانتاج الى 3.898 ملايين برميل يوميا .

وأشار التقرير إلى أن "إيران رفعت إنتاجها هي الاخرى بنحو 35 ألف برميل يوميا، بينما زادت كل من فنزويلا وليبيا إنتاجهما بنحو 33 ألفبرميل يوميا، ثم الكويت 8 آلاف برميل يوميا، والجزائر والغابون بنحو 7 آلاف يوميا لكل منهما والكونغو بنحو 3 الاف برميل يوميا".

في المقابل، خفضت 4 دول إنتاجها في مقدمتها السعودية بنحو 930 ألف برميل يوميا، ثم انغولا 50 ألف برميل يوميا، غينيا الاستوائية بنحو13 ألف برميل، ولامارات بالف برميل يوميا .

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