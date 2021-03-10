نائب رئيس الوزراء الروسي: ارتفاع أسعار النفط قد يفضي إلى زيادة إنتاج الدول غير الأعضاء في "أوبك+"

لم يستبعد ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، زيادة إنتاج النفط من قبل الدول غير الأعضاء في "أوبك +" على خلفية ارتفاع أسعار الخام.

وخلال اجتماع عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة، اليوم الأربعاء، أشار نوفاك إلى أن هذا الاحتمال يفتح المجال أمام سيناريوهات مختلفة في أسواق النفط العالمية، قائلا: "ثمة غموض متمثل في إمكانية زيادة الإنتاج من قبل الدول غير الأعضاء في أوبك + نتيجة نمو الأسعار".

ورجح نائب رئيس الوزراء نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 5,5 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري وانخفاض احتياطيات النفط العالمية إلى متوسط مستواها على مدى السنوات الخمس الماضية​​​.