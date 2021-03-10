الفتح: لا داعي لموازنات تكميلية والتغيير ممكن في الموازنة الاصلية

اكد تحالف الفتح، الاربعاء، رفضه لاعداد موازنة تكميلية ترفق مع الموازنة الاصلية لتفادي تغيير اسعار الصرف.

وقالت عضو التحالف ميثاق الحامدي، في تصريح صحفي انه” لا داعي لوضع موازنة جديدة للبلاد تكملية كانت او اصلية ثانية”، مبينة، انه” بامكان البرلمان التغيير على الموازنة الحالية قبل ارسالها للتصويت في جلسة البرلمان المرتقبة”.

ونوهت الحامدي الى ان” الموازنة الحالية هي بين ايدي مجلس النواب وجاهزة للتصويت والحديث عن موازنة جديدة قد تدخل البلاد في خلافات سياسية وجدلات عقيمة لا يمكن حلها”.

واضافت، ان” مجرد التفكير في اعداد موازنة جديدة تكملية للبلاد لتلافي مشاكل اختلاف اسعار الصرف امر غير صحيح على الاطلاق وسيعطل مصالح البلاد اكثر مما هي معطلة”.

واشارت الى ان” الكثير من دوائر الدولة تعطلت فيها الخدمات والاعمال بسبب المماطلة في انهاء تعديل الموازنة الحالية وارسالها للبرلمان للتصويت عليها وبالتالي الموازنة التكميلة ستزيد من التاخير وربما تؤزم الامور كثيرا”