الاقتصاد النيابية: تصريحات وزير المالية بشأن ضريبة الدخل شخصية والبرلمان رد عليها بالرفض المشدد

اكدت لجنة الاقتصاد النيابية، الاربعاء، ان التصريحات غير المسؤولة لوزير المالية تعبر عن رأيه الشخصي ولا يمكن القبول بها.

وقال عضو اللجنة، حامد الموسوي، في تصريح صحفي، ان”التصريحات التي ادلى بها وزير المالية علاوي، غير مسؤولة ولا تعبر عن رؤية البرلمان العراقي”، منوها الى ان” البرلمان قام بالرد رفضا، لصريحاته واشعره بهذا الرفض”.

واضاف، ان” قانون الدخل رقم 113 ساري المفعول ورفض البرلمان جاء استنادا الى هذا الامر ويطبق على جميع الموظفين وبالتالي اي استحداث في هذا الجانب هو اجترار للكلام وزج البلاد في مشاكل جديدة”.

ونوه الى ان” تصريحات وزير المالية لا يمكن اعتبارها مسؤولة وهدفها استفزاز شريحة الموظفين والطبقة العاملة ولا تحمل اي بعد اصلاحي او وطني وبالتالي قد تم رفضها ولا يمكن الاخذ بها في هذا الظرف الصعب”.

واشار الى ان” وزير المالية يتحدث من حيث يريد وليس من حيث ارادة البرلمان وعليه فان البرلمان هو من يحدد شكل الضرائب ونسبة الاستقطاعات وفرض او رفض الاستقطاعات على رواتب الموظفين”.