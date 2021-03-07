المالية النيابية تحسم الجدل بشأن الضرائب على رواتب الموظفين

حسمت اللجنة المالية النيابية، الأحد، الجدل الدائر بشأن إمكانية فرض ضرائب على رواتب الموظفين من عدمه.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار، وفقاً للوكالة الرسمية، إنه "عدم وجود أي ضرائب ضمن قانون الموازنة العامة لعام 2021 على رواتب الموظفين"، مشخصاً "أربعة معرقلات تعيق عملية التصويت على قانون الموازنة".

وأضاف، أن "المعرقل الأول يتعلق بالتوافق السياسي والاخر حصص المحافظات فيما يتعلق الثالث بالدرجات الوظيفية ويتعلق الرابع بحصة إقليم كردستان".

وأشار الى أن "ما يشاع حول تضمين فقرة في موازنة 2021 تتعلق بفرض ضرائب على رواتب الموظفين غير صحيح"، لافتا الى أن "اللجنة المالية حذفت هذه الفقرة ولم تكن هناك ضرائب أو استقطاع على رواتب الموظفين في الموازنة".